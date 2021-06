Marche des libertés contre les idées d’extrême-droite samedi à Belfort et Montbéliard

Samedi 12 juin, à Belfort, mais aussi à Montbéliard, seront organisées des marches contre les idées d’extrême-droite. Cette marche est organisée « pour les droits et les libertés, pour une république sociale et démocratique », selon le Parti communiste français du Territoire de Belfort, qui appelle à la mobilisation. Notre pays « vit un moment particulièrement dangereux », met en garde le communiqué du PCF 90. « Le parti communiste français appelle les forces de gauche et le mouvement social, tou·te·s les progressistes, à engager la contre-offensive pour répondre véritablement aux problèmes du pays. » Plusieurs organisations y participent localement : la CGT, le FSU, Sud-éduc, Ensemble, Génération.s, GRS, l’Humain d’abord, LFI, NPA, PCF ou encore la ville d’Audincourt. Pour tous les acteurs, c’est l’occasion de se mobiliser contre la misère sociale, les lois liberticides qui « stigmatisent des personnes en raison de leur religion ou de leur activité militante », selon le communiqué de presse de l’évènement.