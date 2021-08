Du 20 au 22 août au Malsaucy : week-end artistique à la base nautique entre cinéma et musique

Le site du Malsaucy sera en fête ce week-end avec plusieurs activités proposées. Côté cinéma, le film de Nicolas Vanier, « Donne-moi des ailes » sera projeté vendredi soir à 21h. C’est l’histoire d’un rapprochement entre un adolescent et son père, l’histoire d’un projet fou à bord d’un ULM. Tiré de l’histoire vraie du scientifique Christian Moulec. Accès au site à partir de 20h30 sur réservation et sur présentation du passe sanitaire pour toute personne majeur.

Côté musique, des concerts gratuits sont prévus samedi et dimanche, de 15h à 17h30 en collaboration avec La Poudrière. Samedi, l’artiste suisse Long Tall Jefferson Solo viendra partager aux mélomanes son folk acoustique. Puis le duo guitare batterie The Twins Souls, originaire d’Albi enflammera la base nautique. Dimanche, Caroline Alves ouvrira le bal en envoûtant avec sa voix soul, en déroutant entre des mélodies électro et pop et le duo Mystical Faya clotûrera le week-end avec un reggae teinté de soul et de rock.

Même condition que pour le cinéma : réservation et passe sanitaire obligatoire.