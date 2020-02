L’institut de formation aux métiers de la santé ouvre ses portes

Le 8 février, l’institut de formation aux métiers de la santé (IFMS) Nord-Franche-Comté organise une journée portes ouvertes. « Cette journée sera centrée sur la découverte des métiers et des formations que propose l’institut : infirmier, aide-soignant et masseur-kinésithérapeute. Pour cela, les visiteurs seront accueillis et guidés par des formateurs et des étudiants. De nombreux ateliers pratiques sont prévus, tels que les gestes de premiers secours, un simulateur de vieillissement avec combinaison, le travail de postures, etc », indique l’hôpital Nord-Franche-Comté dans son communiqué. L’IFMS est ouvert depuis la rentrée de septembre et regroupe plus de 700 étudiants. Des professionnels de santé de l’hôpital y sont aussi accueillis, en formation continue. Le bâtiment de 5 000 m2 est composé de trois niveaux.