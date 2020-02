Les premières rencontres de la Maison de Jeanne le 26 février

L’association La Maison de Jeanne envisage d’ouvrir, dans quelques mois, une structure innovante pour les jeunes femmes en situation de monoparentalité. Aujourd’hui, l’implantation de cette structure n’est pas encore validée. À l’automne, lors d’un vote au conseil municipal de Belfort, le site de l’ancienne école d’infirmière avait été évoqué. Dans le cadre de la construction de son projet, l’association organise deux permanences le mercredi 26 février. La première au centre culturel et social Résidence-Bellevue et la seconde à la maison de quartier Jean-Jaurès. Avec le dispositif local d’accompagnement (DLA), porté par la mission locale, l’association veut établir « un diagnostic sur les besoins du terrain », écrit Céline Souakria, la présidente de l’association. L’étude est réalisée par le cabinet de consultants Enjeux et Possibles. Cette étude de terrain est demandée par les partenaires publics, notamment le conseil départemental, afin de valider les besoins et de poursuivre le projet. L’association aimerait toucher une quinzaine de personnes à l’occasion de ces rencontres.