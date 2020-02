Les pompiers de Belfort (encore) à l’honneur d’une émission TV

Les pompiers Belfortains sont de nouveaux les acteurs principaux d’un documentaire télé, ce lundi 17 février à 21 h 05, sur TFX. La dernière fois, le 13 décembre, c’était la chaîne W9 et l’émission Enquête d’action. L’émission Appel d’urgence, de TFX, a suivi les pompiers des casernes belfortaines en décembre 2019 et début janvier 2020. Le documentaire a été réalisé par Aurélien Petit. « Entre décembre et février, dans la région de Belfort, aux portes de la Suisse, les équipes de secours sont mobilisés en permanence en raison des intempéries. Tempêtes, brouillard, verglas et neige… les conducteurs perdent régulièrement le contrôle de leur véhicule, provoquant des glissades et des accidents à répétition », précise le résumé de l’émission. Le journaliste a également suivi une intervention inhabituelle, le crash d’un avion de tourisme à Sermamagny, le 17 décembre. C’était un Robin DR 400-120 rapporte L’Est Républicain, qui avait relaté les faits.