Les commerces de Montbéliard ouverts le jeudi de l’Ascension.

« Après une semaine de reprise teintée de gris, le soleil est au beau fixe tout comme le moral de nos commerçants ! » relève Signé Montbé, l’association des commerçants de Montbéliard. Après deux mois de confinement, les commerçants ont décidé d’être ouvert le jeudi de l’Ascension. « L’occasion pour vous de rattraper la distance, on ne manquera pas de vous le rappeler mais vos commerçants ont besoin de vous plus que jamais ! » interpelle l’association. « Pour les soutenir, ayez le réflexe de venir faire vos achats dans leur boutique, ils ont bien évidemment tout mis en place pour votre sécurité et le respect des gestes barrières. Mobilisons-nous pour sauver nos commerces ! » La liste des commerçants est à retrouver ci-dessous et sur le site Web de l’association. Les commerçants proposent aussi des promotions et des offres spéciales. La semaine dernière, la Ville de Montbéliard a aussi annoncé un soutien important à ses commerçants.