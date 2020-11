« Les agences de Pôle emploi restent ouvertes pendant le confinement, afin d’assurer le maintien des services aux demandeurs d’emploi et aux entreprises », annonce Pôle Emploi. « L’accueil se fait sur flux le matin et sur rendez-vous l’après-midi, selon les horaires habituels d’ouverture des agences. Cet accueil se fait toujours dans le strict respect des consignes sanitaires prescrites par les pouvoirs publics, avec comme premier principe d’assurer la protection des agents et des usagers fréquentant les sites de Pôle emploi.

Les demandeurs d’emploi et les entreprises peuvent continuer de privilégier les services en ligne dans leurs échanges avec Pôle emploi. Les conseillers restent mobilisés à distance pour accompagner les demandeurs d’emploi (par téléphone au 3949 et par email via leur espace personnel sur www.pole-emploi.fr dans la rubrique « Mes échanges avec Pôle emploi – Mes contacts en agence », ou sur l’application mobile « Mon espace », rubrique « Mon conseiller ») et les entreprises (par téléphone au 3995 et par email) afin de répondre à leurs questions et à leurs besoins.

L’ensemble des services de Pôle emploi est disponible à distance. Sur le site messervices.pole-emploi.fr, les demandeurs d’emploi pourront notamment consulter les services conçus pour les aider dans leurs démarches de recherche d’emploi ou trouver une formation ».

Une foire aux questions des demandeurs d’emploi et des entreprises sera prochainement mise en ligne sur pole-emploi.org, indique également le communiqué.