Le Territoire de Belfort renforce le dispositif d’accueil d’urgence

En complément du dispositif mis en place pour la période hivernale 2019-2020, reconduit cet hiver, 28 à 30 places supplémentaires seront donc ouvertes pour faire face à la nouvelle période hivernale marquée par la crise sanitaire. Soit une capacité totale d’hébergements d’urgence de près de 130 places.

Les horaires de l’accueil de jour seront élargis, afin de permettre le bon respect des mesures sanitaires par le public accueilli. Deux chambres d’hôtel supplémentaires pourront être mobilisées en cas de besoin.

Enfin, le dispositif de veille sociale sera renforcé avec une priorité donnée à l’identification et la prise en charge des publics particulièrement vulnérables grâce à





l’octroi d’un financement supplémentaire pour les équipes mobiles dans l’objectif de parvenir à systématiser « l’aller-vers » des personnes notamment non connue du 115

la mise à disposition de 2 chambres d’hôtels spécifiques maraudes

la possibilité d’ouvrir l’accueil de jour pendant la nuit en cas de grand froid

La préfecture rappelle que « l’hébergement des plus fragiles est un enjeu majeur de solidarité nationale et une priorité du Gouvernement dans le contexte de crise sanitaire actuel. Tout au long de l’année et particulièrement à l’approche de l’hiver, les services de l’État travaillent en lien étroit avec les acteurs de terrain pour trouver des solutions d’hébergement et de logement adaptées aux besoins des personnes sans-abri ou mal logées. Cette année, compte-tenu du contexte sanitaire et afin de protéger les personnes en situation de grande précarité, le plan hivernal a été avancé au 18 octobre et restera en vigueur jusqu’au 31 mars. »

(source: communiqué de la préfecture du Territoire de Belfort)