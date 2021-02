Le Territoire de Belfort passe au niveau 2 du plan « Grand froid »

Ces mesures viennent ainsi compléter le dispositif initial mis en place depuis le 18 octobre qui prévoit notamment une extension des horaires d’ouverture de l’accueil de jour jusqu’à 19 h 30, la mobilisation des équipes de maraudes 7j/7 j de 20 h à 23 h et l’ouverture 24h/24 du standard du 115 et seront maintenues jusqu’à l’amélioration des conditions climatiques.

La mise en œuvre de ce dispositif complémentaire vise ainsi à limiter les impacts sanitaires de cette vague de froid et à protéger les personnes sans abris pour lesquelles les températures négatives constituent un réel danger.

Le dispositif d’hébergement d’urgence mis en œuvre dans le Territoire de Belfort a permis, depuis le début de la période hivernale, de couvrir l’ensemble des besoins de mise à l’abri exprimés chaque jour (146 places actuellement occupées).

Chacun est, par ailleurs, appelé à faire preuve de vigilance et à signaler toute personne en situation de détresse en composant le 15 ou le 115.