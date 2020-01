Le projet Erasmus + se poursuit au lycée Condorcet

Plusieurs enseignants du lycée Condorcet et des élèves sélectionnés ont été reçus au Collègue of Isle of Wight, au Royaume-Uni, du 13 au 18 janvier. Une mobilité inscrite dans le programme Erasmus +. Ils étaient accompagnés de collègues italiens. « Le thème de notre semaine était les festivals en Europe, explique Corinne Hoffert, professeur d’anglais. En amont, nous avions travaillé sur les festivals de nos régions, et les élèves sélectionnés ( 5 pour chaque pays) ont fait des présentations des festivals. » Le lycée belfortain a mis en avant les Eurockéennes, le Fimu, Entrevues et le Solstice de marionnettes. Les élèves ont ensuite créé leur propre festival, en mettant en avant les caractéristiques de chaque pays y participant : hymnes, danses traditionnelles, spécialités culinaires… Du 19 au 25 janvier, c’est le lycée Condorcet qui a accueilli une délégation composée de Finlandais, d’Italiens, d’Espagnols, de Néerlandais et d’Allemands. Le projet, intitulé Babel tour, consiste « à créer une agence de voyage virtuelle ». « [Les élèves] ont travaillé sur une analyse marketing de type SWOT d’agences de voyages connues, pour en présenter les atouts et faiblesses », détaille Corinne Hoffert. Les résultats ont été publiés sur la plateforme européenne eTwining. « Chaque pays partenaire est venu avec une vidéo sur sa ville et son école , et un jeu interactif , créé sur une application appelée Kahoot , ils ont donc pu apprendre à connaitre leurs partenaires en jouant », détaille l’enseignante. Ils ont ensuite créé des jeux interactifs sur la citadelle, le musée historique et la ville de Belfort. Ce projet Erasmus + se poursuit au mois d’avril, en Finlande. Les participants poursuivront la création d’une agence de voyage virtuelle en préparant deux circuits de visite.