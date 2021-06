Belfort : le feu d’artifices et le défilé animeront la fête nationale

« Le traditionnel feu d’artifices du 13 juillet aura bien lieu et sera tiré, comme il en est d’usage, depuis la citadelle », annonce Damien Meslot, maire Les Républicains de Belfort, dans un communiqué. Le défilé militaire du 14-Juillet se tiendra lui aussi, place Georges-Corbis, le 14 juillet. En revanche, le bal populaire du 13 juillet qui se tenait généralement place d’Armes ne pourra pas être maintenu : « La préfecture impose le contrôle du pass sanitaire pour les évènements de plus de 1 000 personnes. Il est impossible d’exiger la détention d’un pass sanitaire sur la place d’Armes notamment du fait de la présence de nombreuses terrasses », explique le maire. Rendez-vous l’année prochaine pour le bal. La Ville de Belfort rappelle dans son communiqué que si l’ambiance sera à la fête les 13 et 14 juillet, il faudra rester « vigilant » en respectant les gestes barrières et en portant le masque lors de ces rassemblements.