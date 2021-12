Le droit de pêche à l’étang des Forges renouvelé pour trois ans

Le conseil communautaire a approuvé à l’unanimité le rapport concernant le droit de pêche sur le site de l’Etang des Forges. Le droit de pêche reste confié, une fois de plus, à l’association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de Belfort-Bavilliers « La Douce – Savoureuse ».

A noter que la pêche de la carpe devient plus encadrée : la pêche devra se réaliser par seul plaisir et la carpe devra systématiquement être remise à l’eau. Toute introduction d’espèces de poissons, de grenouilles, de crustacés, de tortues et autres espèces invasives, susceptibles de provoquer un déséquilibre biologique du plan d’eau est interdite. La redevance annuelle, inchangée, est fixée à 500 €.