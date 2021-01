Le docteur Mohamed Si Abdallah nommé directeur adjoint de l’ARS

Le docteur Mohamed Si Abdallah a été nommé directeur général adjoint de l’agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté. Il remplace Olivier Obrecht, nommé directeur général adjoint de l’ARS Centre-Val-de-Loire. Il a pris ses fonctions le 4 janvier. « Après avoir commencé sa carrière en tant que médecin remplaçant, le docteur Mohamed Si Abdallah a été l’un des fondateurs du cabinet SOS médecins de Nancy dont il a été le président et gérant pendant 11 ans, indique le communiqué de presse de présentation. Par la suite, il a occupé le poste de médecin coordinateur à l’Hospitalisation à Domicile de l’agglomération Nancéenne, puis celui de médecin-chef du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Meuse, avant de rejoindre le SDIS de Loire-Atlantique en tant que médecin-chef adjoint. » Le docteur Mohamed Si Abdallah s’est spécialisé en médecine et biologie du sport, médecine d’urgence et médecine de catastrophe. Il est également titulaire d’un master 2 en management et administration des entreprises. En 2017, il a rejoint l’ARS des Hauts-de-France « au poste de sous-directeur « Alerte et Veille » de la direction de la sécurité sanitaire et de la santé environnementale puis au poste de directeur adjoint », termine l’ARS. Il secondera Pierre Pribille. « Pierre Pribille s’entoure d’un homme de grande qualité », déclare le contrôleur général Stéphane Beaudoux, à la tête du service départemental d’incendie et de secours du Doubs (Sdis 25), sur Facebook.