Le député européen Christophe Grudler au départ de Thomas Pesquet à Cap Canaveral

Ce jeudi 22 avril, Thomas Pesquet, astronaute de l’Agence spatiale européenne, entrera pour la seconde fois dans l’Histoire de l’exploration spatiale. À partir de 12h11 (heure française), il décollera de la base de lancement de Cap Canaveral, à bord de la capsule Crew Dragon de SpaceX, accompagné de trois autres astronautes. L’objectif : atteindre la station spatiale internationale pour y diriger la mission ALPHA qui durera six mois. Une première pour un astronaute français. Christophe Grudler, députée européen et rapporteur pour le Parlement européen du Programme spatial européen, sera présent en Floride pour échanger avec Thomas Pesquet avant le lancement. “Cette mission rappelle l’importance que l’Europe accorde à l’exploration spatiale et en particulier aux vols habités”, confie le député européen. Il assistera en direct au décollage – à l’instar d’autres membres de l’Agence spatiale Européenne et du Centre National d’Études Spatiales (CNES) – mais aussi à l’amarrage de la fusée à la station spatiale européenne (ISS) et à l’ouverture de l’écoutille. Il visitera également les installations spatiales. Entre 2021-2027, ce sont 14,8 milliards d’euros seront consacrés par l’Union européenne à la politique spatiale précise le député. Il défend des missions d’exploration vers la Lune et Mars. « Le spatial européen profite chaque jour aux citoyens européens, que cela soit avec Galileo (le « GPS européen »), Copernicus pour l’observation de la Terre, ou encore les télécommunications sécurisées », appuie le député.