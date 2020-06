Le bureau de Poste Belfort-Théâtre en travaux dès le 22 juin

Le bureau de poste de Belfort Théâtre, en centre-ville, sera en travaux du 22 juin au 10 juillet « afin de réaliser la mise en place d’un système de climatisation dans la salle du public », indique le groupe La Poste dans un communiqué de presse. Ces travaux s’élèvent à 82 000 euros et sont financés par le réseau La Poste Alsace – Franche-Comté. Pendant les travaux, les clients seront invités « à se rendre à la Poste de Belfort Résidences (carte ci-dessous) pour y retirer les lettres et colis recommandés et réaliser toutes leurs opérations postales et bancaires habituelles ». Le distributeur de billets sera fonctionnel pendant toute la durée des travaux. La distribution du courrier ne sera pas touchée par ces travaux rassure le groupe La Poste. Le bureau de poste de Belfort Théâtre rouvrira ses portes le lundi 13 juillet.