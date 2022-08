Lachapelle-sous-Rougemont retrouve sa poste relais￼

Fin juin, le relais poste au sein de la boulangerie fermait ses portes à la Lachapelle-sous-Rougemont. Un mois plus tard, il retrouve ses quartiers dans le commerce Couture et p’tites choses au 58 rue du Général De Gaulle. Dans cette boutique également La Poste Relais, les habitants de Lachapelle-sous- Rougemont vont désormais avoir accès à l’essentiel des services de La Poste en bénéficiant de l’amplitude horaire du commerce : du mardi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 18h et le samedi de 7h à 12h.

Dans ce commerce, les opérations postales suivantes pourront être réalisées : affranchissements, dépôts de plis, dépôts de colis pour les expéditions (y compris les recommandés), vente des produits courrier, contrat de réexpédition du courrier, garde du courrier et abonnement mobilité.

« Avec l’ouverture de ce Relais Poste, en partenariat avec la boutique Couture et p’tites choses, La Poste retrouve son ancrage dans la proximité géographique et participe au lien social, elle enrichit l’usage que chacun fait de la ville et simplifie la vie de ses clients », expose le groupe La Poste dans un communiqué.