La Ville de Belfort met à jour le site belfortetvous.fr

La municipalité de Belfort vient de faire un lifting de son outil de participation de la population, le site belfortetvous.fr . « Les Belfortains sont et resteront au cœur des décisions de la Ville de Belfort. Ainsi, à travers ce site internet et les actions menées sur le terrain, la parole est donnée aux habitants de façon à construire la Ville avec eux », écrit la municipalité dans un communiqué de presse. « C’est un site incontournable pour devenir acteur de sa ville, confie Rachel Horlacher, adjointe au maire chargée de la démocratie locale. La démocratie participative en ligne permet au plus grand nombre de participer aux décisions qui le concernent. » Le site Web est construit autour de 4 thématiques : les consultations citoyennes ; le conseils de quartier ; le budget participatif ; la journée citoyenne. Le premier vise à recueillir l’avis des belfortains sur différents sujets, « comme le changement de sens de circulation dans une rue, un projet pour un quartier ou pour la ville, le Plan local d’urbanisme (PLU) ». L’onglet sur les conseils de quartier avec une consultation possible des documents liés aux enquêtes publiques regroupe toutes les infos sur ces instances de consultation : la présentation des quartiers, le fonctionnement des conseils de quartier, la liste des présidents, les dates des réunions, les comptes rendus… Dans la partie sur le budget participatif, les habitants « peuvent déposer leurs idées ». Dans l’espace dédié à la journée citoyenne, « les habitants trouveront toutes les informations concernant la journée citoyenne et pourront s’inscrire dans les différents chantiers proposés au public ».