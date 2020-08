La Nuit des étoiles, samedi au Malsaucy

La Maison départementale de l’environnement du Malsaucy poursuit son programme « Un été 100% plein air, 100% pleine nature » avec la Nuit des étoiles au Malsaucy, programmée le samedi 8 août.

Le public sera guidé par des astronomes amateurs, membres du Planétarium de Belfort (CERAP) pour observer le ciel étoilé, d’autant que le ciel devrait être clair et les étoiles filantes nombreuses.

En raison des mesures de prévention sanitaires, La Nuit des étoiles au Malsaucy se déroule cette année sous la forme d’un parcours nocturne à proximité de la Maison départementale de l’environnement. Cinq postes d’observation se succéderont avec télescopes et instruments d’observation. Les images seront retransmises sur de petits écrans.

La Nuit des étoiles du Malsaucy débute, en plein jour, à 15 h, avec l’observation du soleil, ainsi que des petits ateliers pour les enfants.

Programme :

de 15 h à 18 h : observation du soleil avec des instruments d’astronomie adaptés. Masque et inscription obligatoire ;

de 15 h à 18 h : ateliers pour les familles. Activités manuelles adaptées aux enfants. Inscription obligatoire ;

A partir de 21 h : parcours d’observation du ciel étoilé avec les astronomes amateurs du Planétarium de Belfort.

Un départ est prévu toutes les 45 minutes. Venir à l’heure indiquée et muni d’un masque. Tenue chaude et chaussures de marche conseillées. Eteindre les lampes de poche à l’approche de poste d’observation.

Inscription obligatoire et gratuite : https://www.territoiredebelfort.fr/la-maisondepartementale-

de-lenvironnement/un-ete-100-plein-air-100-pleine-nature

La Nuit des étoiles est une initiative de l’Association Française d’Astronomie. Cette trentième édition a pour thème la Voie lactée et les constellations d’été :

https://www.afastronomie.fr/les-nuits-des-etoiles