Jura : une femme de 20 ans meurt dans un accident de ski

Une jeune femme de 20 ans originaire de Bourgogne est décédée dimanche matin après une chute de ski dans la station des Rousses, dans le Jura, a-t-on appris lundi auprès des pompiers et de la gendarmerie. Cette skieuse débutante, qui se trouvait selon la presse locale sur une piste facile, classée « verte », en est sortie pour une raison encore indéterminée. Elle ne portait pas de casque et sa tête a heurté une pierre lors de sa chute, a précisé la gendarmerie. Elle a perdu connaissance et n’a pas pu être réanimée malgré l’intervention des secours. Elle était venue faire du ski dimanche matin sur cette piste située à Prémanon avec une demi-douzaine d’amis.