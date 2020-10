Interdiction de consommer l’eau du robinet à Étobon et Clairegoutte

« Les eaux du réseau ont été reconnues impropres à la consommation par l’agence régionale de santé », peut-on lire dans deux notes co-signées par la préfecture de Haute-Saône et l’agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté, pour les villages d’Étobon, dans le pays d’Héricourt, et de Clairegoutte, qui appartient à la communauté de communes Rahin et Chérimont. Pour Clairegoutte, « les analyses révèlent des contaminations bactériennes », indique la note des autorités. Pour Étobon, on déplore une « teneur excessive en arsenic ». Les autorités recommandent de suivre plusieurs mesures en attendant les prochains résultats de l’ARS :

« Pour la boisson, la glace et les glaçons, le lavage des dents, la préparation des aliments et le lavage des légumes crus, il ne devra être utilisé que des eaux embouteillées (qu’il convient d’utiliser rapidement après ouverture) ;

Pour les autres usages (toilette corporelle, linge, vaisselle, WC, lavage des sols), l’eau du robinet pourra être utilisée ;

En cas de doute pour l’abreuvage des animaux domestiques ou d’élevage, le vétérinaire habituel est seul compétence pour déterminer d’éventuels restrictions d’usage. »

L’agence régionale de santé et la préfecture mettent en garde également face à l’utilisation d’une eau de source, de fontaine ou de puits non contrôlée, « dont la pollution pourrait être beaucoup plus grave que celle du réseau public ». Le retour à la normale sera indiqué par la publication d’un nouvel avis des autorités.