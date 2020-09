Important feu de garage à Arbouans

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 3h45, les pompiers de Montbéliard, Audincourt et Valentigney ont engagé cinq engin et mis en oeuvre trois lances pour maîtriser un incendie dans un atelier automobile, 18 avenue de l’Europe à Arbouans (25). Un logement de 100 m2 était attenant à l’atelier, d’une surface de 500 m2. La rapidité d’intervention des secours a permis de protéger le logement. Six occupants du bâtiment ont toutefois été conduits à l’hôpital pour des examens de contrôle après avoir inhalé des fumées.

