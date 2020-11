Granit : des spectacles numériques sur grand écran en décembre

« Les spectacles [et expositions] prévus en novembre et décembre ont été reportés par mesure de précaution à partir de janvier 2021 », informe le Granit dans un communiqué de presse. Certains spectacles n’ont toutefois pas pu être reportés : les spectateurs pourront se faire rembourser ou choisir un autre spectacle prévient la scène nationale belfortaine. Pour autant, le Granit offre des évènements, en diffusion numérique. Dès décembre, de 18 h à 00 h, seront projetés sur les grands écrans présents en façade du Granit le concert numérique Cartographie du cœur et le concert rap et groove jamm de Dou. Un live est même programmé le 11 décembre, à 20 h, sur le Facebook du Granit et Radio amitié, une radio associative installée à Grand-Charmont. Lors de l’ouverture, le Granit rappelle qu’un protocole sanitaire stricte a été installé : machine de désinfection avant et après les spectacle, masque obligatoire, sens de circulation, présence de gel… Un dispositif « agréé par huissier », souligne la scène nationale.