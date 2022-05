Grandvillars : 550 000 euros d’aides de l’État pour Selectarc

À Grandvillars, Selectarc est le dernier fabricant français de produits d’apport de brasage et de soudage. L’entreprise est détenue à 100 % par Viellard Migeons et Compagnie (VMC), qui possède également Lisi et Rapala-VMC, qui fabrique des hameçons à Morvillars (lire notre article). L’entreprise est lauréate du fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires, qui vise « à financer les projets industriels les plus structurants pour les territoires », rappelle la préfecture du Territoire de Belfort dans un communiqué de presse. L’entreprise reçoit 550 000 euros ; cette subvention est combinée aux 42 600 euros déjà accordés en 2021 dans le cadre des projets industrie du futur. Cette aide « va permettre la digitalisation et la numérisation des machines de production de Selectarc, la mise en place des moyens de monitoring et de logiciels de traitement des données, la modernisation du parc machines existant avec automatisation des process et amélioration de la performance énergétique, l’acquisition de nouvelles machines et enfin le renforcement de ses moyens en R&D », détaille la préfecture. Le projet de Selectarc s’élève à 2,7 millions d’euros.