Grand Belfort : collecte de jouets d’occasion pour égayer Noël

Du 20 au 27 novembre, le Grand Belfort appelle les citoyens à donner les jouets qui ne sont plus utilisés pour leur offrir une seconde vie. La collecte est organisée par Ecosystem et a pour but d’aider les familles modestes à la veille des fêtes de fin d’année.

Tous les jouets d’occasion en bon état et complets sont attendus dans les points de collecte : jouets électriques, électroniques, en bois, de société, puzzles, peluches, poupées, déguisements… Confiés à la Ressourcerie 90, les jouets collectés seront ensuite triés, testés, complétés, nettoyés et remis en état si nécessaire, pour qu’ils soient offerts à des familles en difficultés ou revendus à prix solidaires, à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Quant aux jouets qui ne pourront trouver un nouveau propriétaire, ils seront dépollués et recyclés dans le strict respect des normes environnementales par ecosystem en charge de la seconde vie des équipements électriques et électroniques.