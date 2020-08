Foot: le match entre Metz et Sochaux annulé pour une suspicion de coronavirus

Une rencontre amicale prévue ce vendredi soir, 14 août, entre le FC Metz et le FC Sochaux-Montbéliard a été annulée après « une suspicion » d’un cas de coronavirus dans l’effectif sochalien, ont annoncé les deux clubs sur leurs sites internet respectifs.

« À l’issue d’examens réalisés ce mercredi, comme c’est le cas chaque semaine au stade Bonal depuis la reprise, un cas positif à la Covid-19, isolé, a été constaté au sein de l’effectif jaune et bleu », a annoncé en début d’après-midi le FC Sochaux-Montbéliard (FCSM). L’équipe « a de nouveau été (testée) ce vendredi matin », a précisé le club sochalien.

« Par mesure de précaution et afin d’écarter tout risque de contamination, la décision a été prise de ne pas disputer la rencontre » prévue vendredi à 19 h à Molsheim (Bas-Rhin), a précisé le FC Metz.

Plusieurs rencontres amicales ont été annulées ces dernières semaines après la découverte de cas de coronavirus parmi les joueurs, dont le match Dijon-Nîmes .