FCSM : le prix Julia-Beaudrey 2020 décerné à EM Sports

Lundi soir, le jury du prix Julia-Beaudrey 2020 s’est réuni numériquement ; il était présidé par les parents de Julia Beaudrey, une étudiante de l’Esta morte le 28 novembre 2016, à la suite d’une longue maladie. « Ce prix offre la possibilité à une association étudiante défendant des valeurs de solidarité et d’ouverture de mettre en avant ses actions grâce à l’aide du FC Sochaux-Montbéliard », rappelle le FC Sochaux-Montbéliard, à l’initiative de ce prix. Le projet retenu est celui de l’association EM Sports, fondée et gérée par des étudiants. « Depuis leur création en 2018, ces étudiants de l’Université de Strasbourg mènent des projets éducatifs et sportifs multiculturels avec le Maroc. Leur principal objectif est d’accompagner le développement du football féminin à Zagora et Ouirgane. Pour atteindre leur but, les membres de l’EM Sports mettent en place des actions liées au sport et à l’éducation afin de collecter des dons et du matériel sportif », détaille le club dans un communiqué de presse. L’association va bénéficier d’une aide du club pour « promouvoir leur projet, les mettre en relation avec des partenaires potentiels et leur permettre une participation des joueurs professionnels du FCSM ». « Tous les ans nous nous retrouvons pour ce jury et c’est toujours très bien, même si les conditions sont un peu spéciales en 2020. Nous espérons un retour à la normale l’année prochaine. Le dossier d’EMS Sports qui allie solidarité et foot féminin nous a séduit et c’est un très beau projet qui est récompensé », a apprécié Sophie Beaudrey, la maman de Julia