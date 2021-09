FC Sochaux-Montbéliard : une fresque rend hommage à Auguste Bonal

Une fresque monumentale rend hommage à Auguste Bonal, dirigeant du FC Sochaux-Montbéliard (FCSM) et résistant, sur le stade qui porte le même nom et qui accueille le FCSM. Elle a été inaugurée ce vendredi 17 septembre. Elle est l’œuvre de l’artiste Jean Linnhoff. « La finalité de cette œuvre permettra surtout au public de (re) découvrir qui était Auguste Bonal, dirigeant du FC Sochaux-Montbéliard depuis ses débuts, et qui en a été le Directeur sportif de juillet 1941 à juin 1943. Il fut également directeur de l’Usine d’Emboutissage de l’usine Peugeot de Sochaux », indique Pays de Montbéliard Agglomération dans un communiqué de presse. « Auguste Bonal, ingénieur de l’École centrale des arts et manufactures né le 7 février 1898 à Sèvres dans les Yvelines, avait participé à la première guerre mondiale. Durant le second conflit, il devient un agent de renseignement du réseau Buckmaster (sous le pseudo Tobus) et œuvre aux sabotages de la production des usines Peugeot réquisitionnées par l’occupant. Arrêté en mars 1944 comme la plupart des directeurs d’usine, il est détenu à Besançon puis Dijon. Il est déporté en août de la même année, d’abord au Struthof puis dans le camp de travail du Schömberg, dans le Wurtemberg. C’est cinq jours après avoir été évacué puis livré à son propre sort avec d’autres prisonniers qu’il est abattu avec l’un de ses camarades d’infortune par des officiers allemands. Il avait 47 ans », raconte le communiqué. Le stade a pris son nom en 1945. « Le corps d’Auguste Bonal est rapatrié en France en novembre 1946 et il sera fait Chevalier de l’ordre national de la Légion d’honneur à titre posthume en 1953 », rappelle le communiqué. « L’artiste alsacien travaille principalement sur la réalisation de peintures murales à la bombe aérosol. Sa spécialité est la représentation de personnages et créatures fantastiques ainsi que les portraits, comme il en a fait la démonstration récemment avec le portrait d’Étienne Œhmichen à l’aérodrome du Pays de Montbéliard, à Courcelles-lès-Montbéliard », explique PMA. L’inauguration, vendredi, a été faite en présence de descendants d’Auguste Bonal.