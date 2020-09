FC Sochaux-Montbéliard : un « merci » sur le maillot pour la 3e journée

Lundi soir, à l’occasion du déplacement du FC Sochaux-Montbéliard à Toulouse, les joueurs sochaliens arboreront un « merci » sur leur maillot, placé juste au-dessus du logo du club, sur le torse, à gauche, comme on a pu l’apercevoir sur les tuniques des clubs qualifiées pour le Final 8 de la Ligue des Champions, au mois d’août. « Le football professionnel français se mobilise pour soutenir et remercier tous les personnels soignants mobilisés tout au long de la crise sanitaire, explique le club dans un communiqué. La 3e journée de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT sera l’occasion de mobiliser à nouveau l’ensemble du football professionnel pour rendre hommage à tous les personnels soignants. » Les matchs seront précédés d’une minute d’applaudissement et les capitaines auront un brassard « supporter des soignants ».