Exposition Bourgogne-Franche-Comté présence des Suds à l’hôtel du Département

L’exposition Bourgogne-Franche-Comté présence des Suds, accueillie dans le hall de l’hôtel du Département, « traite, à la fois, des mouvements de population généraux et des spécificités locales, du temps de l’exotisme aux nouvelles migrations », informe le conseil départemental dans un communiqué de presse. L’exposition est composée de 10 panneaux, richement illustrés, et aborde l’immigration dans notre territoire depuis 1870. « Un travail ambitieux et conséquent, dont l’intérêt est d’apporter une profondeur historique nécessaire à la compréhension d’un présent de plus en plus complexe et de rassembler les acteurs sur le territoire de la grande région. » Cette exposition itinérante pose ses valises pendant 10 jours à Belfort. Bourgogne-Franche-Comté présence des suds est conçue par le Groupe de recherche Achac et coordonnée par Pascal Blanchard et Emmanuelle Collignon. Elle est réalisée par Stéphane Kronenberger. Il « est historien de l’époque contemporaine rattaché au laboratoire Temps Espaces Langages Europe Méridionale Méditerranée (TELEMME) Aix- Marseille Université ».