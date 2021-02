Elections municipales le 28 mars à Evette-Salbert

Les électeurs et électrices de la commune d’Evette-Salbert sont convoqués, par arrêté préfectoral du 12 février 2021, le dimanche 28 mars 2021 et le cas échéant pour le second tour, le dimanche 4 avril 2021 afin d’élire 19 conseillers municipaux et un conseiller communautaire. Le scrutin sera ouvert à 8 h et clos à 18 h.

Le mode de scrutin étant celui applicable aux communes de 1 000 habitants et plus, les conseillers municipaux seront élus au scrutin de listes à deux tours. Le dépôt des listes de candidats devra être effectué par le responsable de liste ou un mandataire sur rendez-vous pris préalablement auprès du pôle des collectivités territoriales et de la démocratie locale à l’adresse suivante : pref-elections@territoire-de-belfort.gouv.fr

Pour le 1er tour, du mardi 9 mars au jeudi 11 mars de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h ;

Pour le 2nd tour, du lundi 29 mars au mardi 30 mars de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

La campagne électorale du premier tour sera ouverte le 15 mars 2021 à zéro heure et s’achèvera le 27 mars à minuit. En cas de second tour, elle s’ouvrira le 31 mars 2021 à zéro heure et s’achèvera le 3 avril à minuit.