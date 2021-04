Elections départementales: dépôt des candidatures entre le 26 avril et le 5 mai

En raison du report des élections régionales et départementales aux 20 et 27 juin 2021, les modalités de dépôt des déclarations de candidatures de binômes ont été modifiées par l’arrêté préfectoral du 20 avril 2021, indique la préfecture du Territoire de Belfort.

Les binômes de candidats aux élections départementales des 20 et 27 juin, ou leurs représentants (remplaçant ou mandataire), sont invités à venir déposer leur déclaration de candidature à la préfecture du Territoire de Belfort :

pour le premier tour, du lundi 26 avril au mercredi 5 mai de 8 h 30 à 11 h 30

pour le second tour, le lundi 21 juin de 10 h à 18 h



Les enregistrements des candidatures en préfecture s’effectueront uniquement sur rendez-vous (un seul rendez-vous par binôme de candidats) pris sur le site internet :

http://www.rdvmun.territoire-de-belfort.gouv.fr/

La demande de prise de rendez-vous pourra également être effectuée à l’accueil de la préfecture ou par téléphone (standard 03.84.57.00.07).

A l’issue du délai de dépôt des déclarations de candidatures des binômes, les emplacements d’affichage seront attribués par tirage au sort, effectué le mercredi 5 mai à 16 h en préfecture et auquel pourront assister les candidats, dans le respect de mesures sanitaires.

En cas de second tour, l’ordre retenu pour le premier tour est conservé entre les candidats restants en lice.