Election à la CCI du Territoire de Belfort

30 sièges seront à pourvoir au sein de la CCI du Territoire de Belfort lors du scrutin qui se déroulera entre le 27 octobre et le 9 novembre 2021: 10 membres pour représenter le secteur de l’industrie, 8 pour celui du commerce et 12 pour celui des services.

La CCI du Territoire de Belfort sera représentée au sein de la CCI de la région Bourgogne-Franche-Comté par 3 élus.

Les listes électorales établies par la commission d’établissement des listes électorales (CELE) du Territoire de Belfort le 7 juillet 2021, pour l’élection des membres de la chambre régionale de commerce et d’industrie de Bourgogne-Franche-Comté et de la chambre de commerce et d’industrie du Territoire de Belfort, sont consultables :

– à la préfecture du Territoire de Belfort : 1 rue Bartholdi 90020 Belfort Cedex

courriel : pref-elections@territoire-de-Belfort.gouv.fr

– au siège de la CCI : 1 rue du Docteur-Fréry 90000 Belfort

courriel : elections2021@Belfort.cci.fr

– au greffe du Tribunal de commerce : 1 rue Morimont 90000 Belfort

courriel : gtc-Belfort@greffe-tc-Belfort.fr

La consultation des listes est accessible jusqu’au 25 août 2021

Tout électeur qui souhaite consulter la liste des électeurs est invité à prendre rendez-vous au préalable avec la structure concernée par courriel.

Pendant la période de publicité de la liste des électeurs, toute personne qui prétend y avoir été omise, radiée à tort ou classée dans une catégorie autre que celle à laquelle elle appartient peut saisir le secrétariat de la commission d’établissement des listes électorales d’une réclamation à l’adresse suivante :

Préfecture du Territoire de Belfort

Pôle des collectivités territoriales et de la démocratie locale

bureau des élections

1 rue Bartholdi

90020 Belfort Cedex