Doubs : les droits des personnes handicapées prolongées

Sur décision gouvernementale les droits de certaines personnes en situation de handicap sont prolongés de 6 mois annonce le conseil départemental du Doubs dans un communiqué de presse. Pour tous ceux dont leurs droits se terminent dans les mois à venir, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) est donc « plus que jamais mobilisé pour les soutenir ». Par ailleurs, la maison rappelle qu’il est essentiel et primordial de « maintenir le lien patient-médecin ». « Les usagers sont invités à contacter leur médecin pour l’informer de leur état de santé et lui demander de remplir le certificat médical à joindre à la demande à adresser à la MPDH », explique la maison dans un communiqué. Conseils, réponses, aides… la MDPH est joignable par mail, téléphone ou par courrier même pendant le confinement.