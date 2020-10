Doubs : la préfecture lève les mesures de limitation d’usage de l’eau

« Les déficits pluviométriques observés au printemps puis pendant l’été́ 2020 ont nécessité́ la mise en œuvre de mesures graduelles et progressives », rappelle la préfecture du Doubs dans un communiqué de presse. L’alerte sécheresse de niveau crise a été déclenchée le 11 septembre. Des mesures « drastiques » avaient été prises. « Les conditions météorologiques de ces derniers jours ont occasionné des cumuls pluviométriques qui ont permis un remplissage significatif des retenues d’eau (lac Saint-Point et barrages) et des nappes phréatiques », poursuit la préfecture. Des précipitations sont encore annoncées dans les prochains jours. Le niveau d’alerte crise est donc levé. « Le débit du Doubs revient progressivement à un niveau satisfaisant grâce à des lâchers d’eau qui ont pu être effectués dès hier pour réalimenter le tronçon à l’aval du barrage du lac Saint-Point à Oye-et-Pallet », indique également la préfecture. Les menaces sur l’alimentation en eau potable sont levées.