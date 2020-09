Doubs : la préfecture distribue 331 200 masques aux plus vulnérables

« Alors que le port du masque est obligatoire dans les lieux publics clos pour contenir la circulation du virus et que le risque d’une deuxième vague épidémique est possible, le Gouvernement s’est engagé à ce que les conditions soient réunies pour que les personnes en situation de précarité́ ainsi que les professionnels et les bénévoles qui les accompagnent aient accès à des masques », indique la préfecture du Doubs dans un communiqué. Le Gouvernement a adressé aux 8 millions de personnes les plus précaires, bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire et de l’aide médicale de l’État, 50 millions de masques lavables 20 fois. « En complément, (…), une distribution exceptionnelle de 50 millions de masques jetables est en cours. Il s’agit de masques fournis par Santé Publique France, adaptés à un usage grand public », indique la préfecture, qui les distribue auprès des réseaux associatifs et des CCAS. La dotation allouée au Doubs s’élève à 331 200 masques. « Cette dotation concerne en particulier les personnes sans domicile stable, en lien avec les services sociaux en charge de la veille mobile et les opérateurs de l’hébergement de jour ou de nuit. » La préfecture demande que les « structures sociales » rappelle les recommandation d’usage des masques et les gestes barrières lors de la distribution. Depuis le mois d’avril, plus de 107 000 masques jetables ou lavables ont été distribués aux personnes vulnérables dans le Doubs.