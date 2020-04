Doubs : fermeture des commerces du 12 avril à 13 h au 14 avril à 6 h

« Afin d’éviter des flux importants de personnes dans les commerces alimentaires et leurs abords, et dans le cadre des mesures de confinement mises en œuvre afin de lutter contre l’épidémie de covid-19 », la préfecture du Doubs a pris un arrêté concernant la fermeture des commerces du département, du dimanche 12 avril à 13 h au mardi 14 avril à 6 h. Cela concerne aussi les commerces de ventes à emporter. « Les boulangeries, les pâtisseries, les pharmacies de garde, les stations-service et dépôts de carburants ne sont pas concernés par ces dispositions », indique le communiqué. « En ce qui concerne les stations-service et les dépôts de carburants, seule la vente de carburants est autorisée sur cette période, à l’exception des stations-service du secteur autoroutier où la vente de produits alimentaires comme de tout autre produit de nécessité est autorisée outre la vente de carburants », rappelle la préfecture du Doubs. Cette dernière rappelle que les commerces ne respectant pas ces mesures s’exposent à des sanctions.