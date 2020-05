Doubs : un hélicoptère survole 800 km de lignes électriques dès le 25 mai

À partir de ce lundi 25 mai, Enedis organise un survol en hélicoptère des lignes électriques de 228 communes du Doubs. L’objectif ? « Contrôler le réseau afin d’éviter d’éventuelles pannes électriques et ainsi diminuer le temps de coupure des clients », indique Enedis Franche-Comté dans un communiqué de presse. Tous les ans, l’opérateur organise des visites aériennes du réseau électrique 20 000 volts. « Enedis utilise un hélicoptère car il permet un diagnostic précis et détaillé́ du réseau électrique pour anticiper les opérations de maintenance », explique le communiqué. L’équipage regarde les poteaux endommagés, les isolateurs cassés, les usures de lignes. On recense aussi les points à élaguer. « Enedis investit près de 57 800 euros en Franche-Comté́ dans les opérations », précise à ce sujet le communiqué. de surveillance du réseau électrique. 800 km de ligne moyenne tension seront observées. L’hélicoptère va survoler les lignes juste 2 mètres au-dessus du réseau électrique, « dans un exercice de haute voltige à basse altitude ». « Cette opération de surveillance est confiée à l’entreprise Jet Systems Hélicoptères Services. Les survols peuvent être rasants, et donc impressionnants. Ils sont réalisés par un hélicoptère portant l’inscription F-GZGM ou F-GVOB et restent tributaires des conditions météorologiques », détaille finalement le communiquer.