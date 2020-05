Si pour vous confinement rime avec ennui, le Conservatoire botanique national de Franche-Comté et l’Office Pour les Insectes et leur Environnement (OPIE) Franche-Comté a une solution. Se rendre utile au profit de l’environnement. La mission pour les volontaires ? Prendre en photo la petite nymphe à corps de feu. Elle se fait de plus en plus rare dans la région. On ne la trouve que dans « un tiers des communes franc-comtoises » alors qu’elle est « considérée comme très courante en Franche-Comté », explique un communiqué de l’OPIE. « Pour améliorer la connaissance de sa répartition, nous invitons donc tous ceux qui le souhaitent à participer à cette nouvelle enquête. » Seules les personnes qui « ont des milieux aquatiques (mare, étang, fossé ou ruisseaux) dans un rayon maximal d’1 km autour de leur domicile » peuvent participer, car tout doit bien sûr se faire « dans le respect des consignes liées au confinement », comme le précise le conservatoire et l’OPIE de concert.

Autre option pour ceux qui souhaiteraient participer, mais qui n’ont pas dans un rayon d’un kilomètre, une mare, un étang, un fossé ou un ruisseau : « Explorer vos photographies en stock et rechercher les clichés de petite nymphe à corps de feu ! »