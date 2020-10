Des travaux dans la réserve naturelle régionale de la Basse Savoureuse

La réserve naturelle régionale de la Basse Savoureuse, classée en 2008, s’étend sur les territoires communaux de Nommay, pour l’essentiel, Brognard et Vieux-Charmont. C’est une « zone de forêt alluviale et de prairies sèches et humides », indique Pays de Montbéliard Agglomération dans un communiqué de presse. « Le nouveau plan de gestion de 2018 a mis en évidence la fermeture des milieux car les buissons envahissent tout l’espace et provoquent la disparition progressive des prairies à forte valeur patrimoniale (fleurs protégées, milieu rare) », remarque le communiqué. Des travaux sont donc entamés cet automne, pour un montant de 80 000 euros, subventionnés à hauteur de 80 % par la Région Bourgogne-Franche-Comté. Les objectifs : « Regagner de la surface en prairie et protéger les plantes rares qui s’y trouvent et qui sont menacées de disparition ; recréer de la lisière pour certaines espèces d’oiseaux et de reptiles ; permettre la communication entre l’étang Marconnet et l’étang Basse-Ville pour les oiseaux aquatiques ; apporter de la lumière à l’étang Basse-Ville pour favoriser l’installation de végétation aquatique, support de biodiversité. » Le chantier « va consister à enlever les ronces, les buissons et les souches », détaille PMA. Les grands arbres seront coupés et leur bois exporté. Le reste des végétaux sera broyé pour être transformé en bois énergie. En janvier 2021, l’espace sera également dégagé vers la base de loisir. « À noter que pendant les travaux, le chantier est interdit au public. Le parking de l’étang Marconnet sera inaccessible et la pêche impossible le long de l’étang », termine PMA.