Départementales : Alexandre Mançanet et Pascale Gabilloux à l’assaut du canton de Grandvillars

Alexandre Mançanet (maire de Vauthiermont) et Pascale Gabilloux (maire de Novillard) se lancent à l’assaut du canton de Grandvillars, plus de 17 000 habitants et 33 communes, à l’occasion des élections départementales des 20 et 27 juin. Le bastion de Christian Rayot, élu du groupe de la gauche républicaine au conseil départemental. Leurs remplaçants sont Isabelle Segura (1re adjointe à Petit-Croix) et Rafaël Rodriguez (maire de Méziré). Alexandre Mançanet et Rafaël Rodriguez sont également vice-présidents du Grand Belfort. Le canton « doit retrouver une place prépondérante au de la majorité départementale », estime Alexandre Mançanet, qui a voulu faire la déclaration de candidature devant le siège de Lisi, à Grandvillars. Un siège dont la rénovation a été impulsée par la communauté de communes Sud Territoire, présidée par… Christian Rayot. Le canton est clairement coupé en deux, entre la partie Fontaine-Foussemagne et la partie Grandvillars-Méziré. Une partie est rattachée au Grand Belfort, l’autre au Sud Territoire. Le maire de Vauthiermont appuie sur le développement économique, via l’emploi, que le conseil départemental pilote notamment par le dossier du revenu de solidarité active (RSA). Rafaël Rodriguez évoque le besoin de formation et l’importance de « le redynamiser », notamment pour les publics éloignés de l’emploi. En 2015, le binôme de l’Union de la droite, composé d’Yves Bisson et Françoise Ravey avait terminé troisième au second tour, avec 26,9 % des votes exprimés. Christian Rayot et Isabelle Mougin avait gagné d’une courte tête face au Front national, enregistrant 150 voix d’avance sur près de 7 000 votes exprimés.