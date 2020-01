Delfingen labellisée Vitrine industrie du futur

L’Alliance Industrie du Futur a récompensé Delfingen du label Vitrine Industrie du Futur apprend-t-on dans une communication du Pôle Véhicule du futur. « Delfingen rejoint ainsi les 71 autres emblèmes de la transformation industrielle de la France, qui portent haut les couleurs de la redynamisation du tissu industriel français », note le cluster. Le projet industrie du futur de l’équipementier automobile repose sur trois piliers : « Liberté d’initiative des collaborateurs, comme moteur de l’innovation au sein de l’entreprise ; collaboration étroite avec l’écosystème pour gagner en agilité , frugalité et créativité ; un système d’information ouvert , intégrateur, scalable, favorisant la convergence IT-OT. » Delfingen compte plus de 2 000 collaborateurs, répartis dans 21 pays et 39 sites. Anteuil, entre Montbéliard et Baume-les-Dames, est le siège de cette entreprise familiale.