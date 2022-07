CRRI 2000 renouvelle son comité directeur

Bruno Selli a été président du nouveau comité directeur de Crri 2000, fédérateur d’entreprises locales. Emmanuel Cabete est le secrétaire, Olivier Ducret, le trésorier. Yves Houberdon, Simon Mettey, Damien Rerat, Arnaud Chavey et Paul Georges sont administrateurs. Crri 2000 est actuellement engagés dans des chantiers d’envergure, dans le pays de Montbéliard, notamment le conservatoire et la maison de Santé. « CRRI 2000 a pour vocation la réalisation de travaux en conception réalisation, macro-lots et travaux services. Elle rassemble et fidélise les entreprises du Nord Franche-Comté et du Sud Alsace selon leurs métiers et spécialités et les fait adhérer à sa Charte », indique Crri 2000 dans son communiqué de presse. Celle-ci déplore une hausse du coût des matières premières, une baisse de la marge brute des entreprises et des difficultés de recrutement. Par contre, elle se réjouit des demandes de travaux, nombreuses. Ce fédérateur représente plus de 15 métiers, 1 500 emplois, 200 millions d’euros de chiffre d’affaires et 33 adhérents. Un nouvel adhérent l’a rejoint cette année : l’entreprise Flajoulot, spécialiste de travaux de charpente, couverture, zinguerie.