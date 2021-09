Un surcoût de « 20 à 30% » des matières premières fragilise le secteur du bâtiment

Laurent Germain – Cela pose un problème d’organisation des chantiers et cela entraîne surtout une insatisfaction du client car on est incapable de lui donner une date. On va faire un planning, puis on ira le voir en disant « désolé, ce sera un mois de plus, deux mois de plus »… Le problème, c’est que nous ne savons pas mettre un prix. Ou vous avez des prix avec des validités d’une semaine, mais nous ne travaillons pas à la semaine.