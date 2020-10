Covid-19 : des élus du Grand Belfort demandent un conseil communautaire au Phare

« Depuis quelques jours l’épidémie de COVID 19 s’accentue et se propage », écrivent Samia Jaber, Jacqueline Guiot et Bastien Faudot, conseillers communautaires au Grand Belfort, dans une lettre adressée à Damien Meslot, président de la collectivité, et transmis à la presse ; une copie a été adressée au préfet. « Alors que la situation est plus grave qu’au mois de juillet nous découvrons avec surprise que vous proposez de réunir le conseil communautaire dans la salle Barillot », s’étonnent-ils. « Nous ne comprenons évidemment pas ce choix. Réunir 100 personnes dans un espace aussi confiné et pour une séance qui s’annonce longue compte tenu de l’ordre du jour très chargé, ne nous semble pas raisonnable », poursuivent les trois élus, de la liste Belfort en Grand. Ils demandent que le conseil communautaire soit réuni au Phare, « afin de protéger au maximum les participants et leurs familles et ne pas contribuer à la création d’un nouveau cluster et à une propagation supplémentaire du virus ».