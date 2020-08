Coronavirus : l’épidémie reprend de la vigueur en Bourgogne-Franche-Comté

La circulation du coronavirus continue de s’intensifier en Bourgogne-Franche-Comté où plus de 160 cas positifs ont été enregistrés ces sept derniers jours. L’agence régionale de santé (ARS) en appelle à tous, y compris aux plus jeunes, pour que les gestes de prévention permettent de limiter la reprise épidémique et de protéger les plus fragiles. A la date du 7 août, les établissements de santé de Bourgogne-Franche-Comté prennent en charge 24 patients atteints de formes graves du coronavirus, dont quatre en réanimation.

4 066 personnes sont sorties d’hospitalisation. 1 062 décès sont désormais à déplorer en milieu hospitalier depuis le début de l’épidémie et 653 en établissements médico-sociaux (source : Santé publique France).