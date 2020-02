Conférence: l’ancien Grand Maître du Grand Orient à Montbéliard

Le Cercle Philosophique de Montbéliard accueillera pour une conférence à l’hôtel bristol à Montbéliard l’ancien Grand Maître du Grand Orient de France, Philippe Foussier, le vendredi 6 mars à 19h. Entrée libre. Philippe Foussier interviendra sur le thème de « Combats maçonniques du XXIe siècle », titre de son livre (Conform Edition, 2018).

Le Grand Orient de France se présente comme la plus grande obédience maçonnique d’Europe, et revendique plus de 1200 loges à travers le monde.