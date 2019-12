CitésLab et BGE Franche-Comté partenaires de Belfort-Sud

Le maillot des joueurs de foot de Belfort-Sud compte deux nouveaux partenaires : BGE Franche-Comté et CitésLab Belfort. « L’objectif est de sensibiliser les licenciés et spectateurs du club principalement issus des quartiers prioritaires de la ville, à la création d’entreprise », indique le BGE dans un communiqué de presse. Le BGE est le premier réseau national d’appui aux entrepreneurs. Il accompagne dans toutes les étapes de la création d’entreprise ; il porte également le dispositif CitésLab, dont l’objectif est de sensibiliser les personnes vivant dans les quartiers politique de la ville à la création d’entreprise, en levant les frein et en proposant un accompagnement personnalisé. « Le partenariat entre CitésLab et AS Belfort Sud s’appuie sur un soutien financier et va permettre au dispositif CitésLab et BGE Franche-Comté de gagner en visibilité auprès d’un public issu de quartiers prioritaires de la ville », poursuit le communiqué. La remise officielle des maillot est programmée au mois de janvier, à l’occasion d’un match amical. « L’ASBS a toujours regardé devant elle et su relever tous les défis, c’est d’ailleurs ce qu’elle inculque à ses 460 licenciés. Comme son slogan l’affirme : « Rien n’est impossible et c’est bien ensemble avec toutes nos différences que nous réussirons à créer un monde meilleur » », termine le communiqué.