Cédric Perrin salue les tirs d’expérimentation de drones armés

Des tirs expérimentaux de drones armés ont été réalisés avec succès depuis la base aérienne de Niamey, au Niger, dans le cadre de l’opération Barkhane. Cédric Perrin, sénateur et premier vice-président de la commission des affaires étrangères et de la défense au Sénat, salue cette initiative. Deux ans après la présentation à la ministre des Armées de son rapport Drones d’observation et drones armés : une révolution militaire, un enjeu de souveraineté, le sénateur se félicite de la consécration d’une des principales préconisations qu’il formulait. « Les enjeux éthiques, juridiques, économiques et de souveraineté́ autour de l’utilisation des drones armés ont été entendues », explique le sénateur. Selon lui, cela va améliorer la sécurité́ des militaires sur place et renforcera la capacité́ d’actions des forces armées. « Le choix de la cible et du tir sont toujours effectués par un ou plusieurs opérateurs humains. C’est cette notion de « l’homme dans la boucle » qui justifie que le drone se voie finalement appliquer le même cadre juridique que les autres systèmes d’armes » détaille Cédric Perrin, rejetant ainsi la critique de déshumanisation de la guerre. « L’utilisation des drones armés est strictement encadrée par le droit international, le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme », rappelle le communiqué. « L’armement des drones rendra les forces françaises plus réactives et plus efficaces et permettra d’optimiser l’emploi de l’aviation de combat, et sans risque pour le pilote à distance », relève enfin le sénateur.