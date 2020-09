Cambriolages chez des footballeurs de Dijon : deux hommes écroués

Deux hommes soupçonnés d’avoir commis des cambriolages en Côte-d’Or, aux dépens notamment de joueurs du club de football de Dijon (Ligue 1), ont été écroués mercredi et jeudi à Dijon, a-t-on appris vendredi de source judiciaire. Ces deux hommes, âgés de 31 ans et 29 ans, avaient été interpellés lundi soir et mardi matin, avant d’être présentés à un juge d’instruction et d’être mis en examen pour « vols en bande organisée », a précisé la même source, confirmant une information du quotidien sportif L’Equipe. Depuis février, quatre joueurs du DFCO avaient été victimes de cambriolages à leur domicile. Ces deux suspects sont soupçonnés d’appartenir à une équipe de malfaiteurs qui ciblait « des villages cossus autour de Dijon » et aurait commis « une vingtaine » de vols, souvent « d’opportunité », en s’introduisant chez des particuliers, a ajouté une source policière.