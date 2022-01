Brognard : mise en place d’une déviation sur la coulée verte

Pays de Montbéliard Agglomération a décidé de fermer provisoirement un tronçon de la coulée verte sur le secteur de Brognard, plus précisément sur le tronçon entre les ponts du canal et le Technoland 2. En cause : un renard hydraulique, un phénomène d’érosion interne qui menace la couche de roulement de s’effondrer. Des travaux doivent donc être entrepris avec les Voies Navigables de France (VNF), gestionnaire des berges du canal. Pendant le temps des travaux, une déviation (détour de 450 mètres) a été mise en place par le prolongement de la rue des Jonchets, carrefour avec la médecine du travail et l’allée Henri Hugoniot.